Sogni d’estate, che si spera di trasformare in realtà. Quello del Milan si chiama Luka Modric, per il quale c’è stato un primo sondaggio preliminare con il suo agente, Vlado Lemic. I rossoneri l’hanno incontrato per discutere di alcuni giovani, ma si è parlato anche del centrocampista del Real Madrid, che peraltro ha uno splendido rapporto con Zvonimir Boban, che fa parte della dirigenza del club. Vista la rivoluzione sul mercato degli spagnoli, questo potrebbe essere il momento giusto per portarlo via da Madrid. Ha un ingaggio molto alto, da 12,5 milioni di euro visti i bonus scattati per il Pallone d’Oro. Ad oggi resta è una tentazione, col Milan che potrebbe aggiungere alla rosa un giocatore importante e d’esperienza e sta cercando di capire l’eventuale disponibilità del giocatore, prima di iniziare a impostare una possibile trattativa con i Blancos.

Bennacer in arrivo

Intanto, è tutto fatto per l’arrivo in rossonero di Ismael Bennacer: all’Empoli andranno 16 milioni di euro. Si attende soltanto che il centrocampista torni dalla Coppa d’Africa, dove la sua Algeria è in finale con il Senegal. L’Arsenal aveva sette giorni di tempo per pareggiare l’offerta ma ha scelto di escludersi dalla corsa.