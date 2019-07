L’Inter il suo centravanti ce l’avrebbe in rosa, peraltro con un curriculum da 124 gol con la maglia nerazzurra. Ma l’attaccante di Rosario è stato dichiarato fuori dai piani tecnici e oggi si ritrova a 11 mila chilometri di distanza, a giocare con i figli, a degustare paella e a prendere il sole in piscina. Dall’altra parte del mondo i suoi compagni soffrono contro lo United e perdono la prima partita dell’anno schierando in attacco il redivivo Samuele Longo e il classe 2002 Sebastiano Esposito. L’Inter, complice i problemi fisici di Matteo Politano e l’arrivo posticipato (causa Copa America) di Lautaro Martinez, ha iniziato la stagione con un attacco spuntato. Un ossimoro che assume i contorni di un paradosso se si pensa al caso Icardi. Nella testa di Antonio Conte, l’attaccante titolare non è, e non sarà mai, l’argentino. Maurito e l’Inter, ancora formalmente legati da un contratto, sono ormai agli antipodi.