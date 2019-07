Romero Lukaku era l’osservato speciale numero uno a margine della partita persa dall’Inter contro il Manchester United - rimasto a guardare la gara e i suoi compagni dalla panchina senza neanche riscaldarsi a causa di una "condizione fisica tutta da trovare". Queste le parole utilizzate da Solskjaer per spiegare la sua scelta, mentre altri invece hanno ipotizzato che la decisione fosse dettata (anche) da questioni di mercato. L’amichevole della International Champions Cup infatti è stata una sfida tra presente e (possibile) futuro per Lukaku, visto che i nerazzurri ormai da settimane stanno trattando con lo United alla ricerca di un accordo per convincere la società inglese a cedere l’attaccante belga e regalare a Conte la prima punta che aspetta da giorni. Anche per questo hanno attirato grande attenzione le immagini dell’allenatore dell’Inter che prima e dopo la gara è rimasto a parlare in mezzo al campo con gli avversari (e in particolare con Pogba), incrociando per pochi istanti la sua strada verso lo spogliatoio con quella di Lukaku. Come si vede in un video ripreso dalle tribune dello stadio di Singapore, l’attaccante belga si avvicina 'furtivamente' quasi cercando l’allenatore nerazzurro prima di dirigersi verso lo spogliatoio con alcuni compagni. Conte se ne accorge ed ecco il rapido saluto: una pacca sulla spalla che scatena la fantasia dei tifosi che sperano in una conclusione della trattativa nel minor tempo possibile. Quello tra Conte e Lukaku insomma potrebbe essere stato un "arrivederci, a presto".