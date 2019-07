E Lukaku non gioca

Da una parte (all’Inter), servirebbe tantissimo. Dall’altra (allo United) Romelu Lukaku non giocherà. Lo ha riferito in conferenza stampa lo stesso Ole Gunnar Solskjaer: "Non è in condizione di giocare. È quello che ha saltato più giorni di allenamento durante la tournée". L’attaccante belga aveva saltato la prima partita contro il Perth e poi contro il Leeds, dopo aver ricevuto una botta in allenamento.