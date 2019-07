Divertimento assicurato grazie a Francesco Totti, protagonista assoluto pure in chiesa. È accaduto durante il matrimonio con Ivan della cognata Silvia, sorella maggiore di Ilary Blasi che ha fatto da testimone insieme all’altra sorella Melory. Un giorno speciale per la coppia dove non è mancato l’intervento dell’ex fuoriclasse, interpellato dal prete con una domanda significativa: "Secondo te il matrimonio può durare per tutta la vita?". Prime risate nella cerimonia religiosa mentre Francesco (ripreso dall’amata Ilary) impugna il microfono e prende la parola: "Credo che possa durare tutta la vita, perché se prendi una decisione del genere vuol dire che la persona che hai a fianco è quella più importante di tutta la vita". Nulla da obiettare, altro non fosse che la conferma chiesta da Francesco ("No?") scatena le risate dei presenti e spinge Totti a domandarsi: "Siamo su Scherzi a parte?". E non finisce qui: "Neanche al mio matrimonio ho parlato, parlo oggi?". Lo spettacolo è garantito in presenza di Totti, showman innato nel segno della spontaneità.