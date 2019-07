"Potrei restare in Italia o andare anche in una squadra europea. Sto valutando tante opzioni. Prenderò al volo l’occasione migliore per me, ma per ora non so nulla". A tre settimane dalla conferenza stampa d'addio alla Roma, datata 17 giugno, Francesco Totti torna a parlare del suo futuro. Apre le porte anche al calcio lontano dall'Italia e lo fa da Sabaudia, dove in questi giorni l'ex capitano giallorosso è impegnato in un torneo di padel a scopo benefico. Un evento dal quale Totti lancia dei segnali, che valgono come delle indicazioni da osservare per la sua quotidianità: "Il ruolo? L'importante è lavorare con la testa e con la determinazione come ho sempre fatto. Anche per me è stata un'estate strana, non avrei mai pensato di poter prendere la decisione che ho preso". Nella quale, oltre al suo addio alla Roma, c'è stato anche un ritorno inatteso: quello di Buffon alla Juventus. "Ho parlato con Gigi due giorni fa ed ero incredulo. Ma è il calcio ed è bello anche per questo, tutto è possibile come anche il giro di attaccanti con Icardi e Higuain".

"La Roma? Non sto seguendo nulla"

Nel corso della sua intervista ai microfoni di Sky, Totti ha parlato anche dell'attualità in casa Roma. "Sinceramente non sto seguendo nulla, spero possano fare un grande lavoro. Rimpianti sulla conferenza d'addio? Quando faccio una cosa o prendo una posizione, vuol dire che ci ho già pensato da tanto tempo. Se l'ho fatto, vuol dire che è giusto così. Non ho sentito nessuno della società dopo quel giorno". Un cenno anche per la Sampdoria, società che gli è stata associata nelle ore appena successive all'addio alla Roma: "Il presidente Ferrero mi chiama tutti i giorni". Per Totti, però, non è ancora tempo di svelare cosa farà dopo le vacanze estive.