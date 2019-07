Prosegue senza sosta la marcia di avvicinamento alla prossima stagione di Serie A. Per molte squadre la preparazione estiva è ormai nel vivo e con diverse amichevoli già disputate. Un grande 24 luglio con un calendario che vede in campo Inter-Juve nel primo confronto di Antonio Conte con il suo passato bianconero, e Bayern-Milan, scese già in campo nella notte italiana: entrambe le partite valevoli per l'International Champions Cup. Ma non solo: il Napoli di Carlo Ancelotti affronta nel ritiro di Dimaro la Cremonese: la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A alle 17.30. Replica su Sky sport 1 alle 21.30. Di seguito il programma competo delle gare che si giocheranno oggi.

Il calendario delle amichevoli del 24 luglio

ICC, Bayern Monaco-Milan a Kansas City 1-0



ICC, Inter-Juventus a Nanchino ore 13.30 italiane



Lazio-Entella ad Auronzo - ore 17



Napoli-Cremonese a Dimaro - ore 17.30 diretta Sky Sport Serie A



Roma-Gubbio a Trigoria - ore 17.30



Sampdoria-Pro Patria a Temù - ore 17.30



Brescia-Ciliverghe a Darfo - ore 17.30



Sassuolo-Real Vicenza a Vipiteno - ore 18



ICC, Fiorentina-Benfica a New York (ore 2 italiane, nella notte tra mercoledì e giovedì).