Un messaggio d'affetto nei confronti di un compagno di squadra che suona anche come un segnale per i tifosi del Napoli. È quello lanciato da Dries Mertens attraverso un video postato sul suo account Instagram. L'attaccante belga ha pubblicato un filmato della serata di addio del Napoli nel ritiro di Dimaro, nel quale è in compagnia di José Maria Callejon.

I due cantano e si abbracciano, mostrando un forte legame e una sincera amicizia. Mertens e Callejon sono arrivati insieme in Serie A nel 2013 e la stagione 2019/2020 sarà la settima consecutiva vissuta indossando gli stessi colori. Lo spiega lo stesso Mertens: “Wuagliò siamo arrivati insieme a Napoli e adesso inizia il nostro settimo campionato in maglia azzurra, forse l’ultimo – le sue parole - ma quanto ci siamo divertiti frate. E quando mi abbracci così me faje murì. Forza Napoli sempre!”. Frasi di stima per un compagno di squadra, ma che sembrano fissare anche la possibile fine dell'avventura in azzurro del 32enne di Lovanio, a segno 78 volte in 304 partite ufficiali giocate con la maglia del Napoli, o dello stesso Callejon. Le reazioni al messaggio criptico non si sono fatte attendere, anche da parte dei compagni di squadra dei due. Faouzi Ghoulam, arrivato a Napoli con 12 mesi di ritardo rispetto ai due, ha commentato il video postato da Mertens: "Niente ultimo anno dai, non farmi emozionare così". Un pensiero che tanti tifosi del Napoli avranno probabilmente condiviso.