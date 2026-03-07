Offerte Sky
Milan-Inter, Allegri in conferenza LIVE alle 12

live MILAN

Vigilia in casa rossonera verso il derby di domenica alle 20.45 a San Siro. Una sfida introdotta in conferenza stampa alle 12 da Massimiliano Allegri: segui le parole in diretta sul nostro liveblog

LE PROBABILI FORMAZIONI

LIVE

Milan-Inter, record d'incasso per i rossoneri

L'incasso di Milan-Inter è da record in Serie A per i rossoneri

Stadi più pieni d'Europa: è derby tra Milan-Inter

Il derby tra Milan e Inter è anche sulla media degli spettatori

Derby di Milano, i migliori marcatori in Serie A

Derby di Milano, i migliori marcatori in Serie A

Milan-Inter, il derby spiegato dalle statistiche

Milan-Inter, il derby è una questione di filosofie (e di statistiche)

Le designazioni arbitrali per la 28^ giornata (e il derby)

Scelto l'arbitro del derby di Milano

Dieci punti a separarle ai vertici del campionato, ma il derby può azzerare qualsiasi distacco. Si avvicina l'appuntamento più atteso a Milano, sfida a San Siro da non sbagliare per il Milan contro la capolista Inter. Ne parla Massimiliano Allegri in conferenza stampa alle 12

Dybala pronto per il Genoa, out Soulé e Hermoso

roma

Paulo Dybala sta bene e si candida a una maglia da titolare con il Genoa (match LIVE su Sky Sport...

Doveri sarà l'arbitro del derby Milan-Inter

Serie A

Baccini e Berti saranno gli assistenti. Marchetti quarto uomo, mentre al Var ci saranno Abisso e...

Gabbia operato per ernia inguinale: 1 mese di stop

milan

Nella giornata odierna Matteo Gabbia ha avuto un consulto con i professori Ernest Schilders e...

Zaniolo: "Devo maturare, l'Italia un obiettivo"

esclusiva

Intervistato da Sky Sport, Nicolò Zaniolo si è aperto, raccontando del suo processo di...

Fiocco rosa in casa Dybala: è nata la figlia Gia

foto

Fiocco rosa in casa Dybala-Sabatini: nella mattinata di lunedì 2 marzo è nata la piccola Gia,...
