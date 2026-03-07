Offerte Sky
Genoa-Roma, Gasperini in conferenza LIVE alle 13.30

live ROMA

In serie utile da un mese in campionato, i giallorossi affrontano la trasferta a Marassi. Una sfida presentata in conferenza stampa alle 13.30 da Gian Piero Gasperini: segui le parole in diretta sul nostro liveblog. Genoa-Roma è in diretta domenica alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Corsa all'Europa, il calendario a confronto

Lotta Champions, Europa e Conference League: la situazione attuale

De Rossi: "Non è mai una partita come le altre"

Dybala operato dopo la lesione del menisco

I tempi di recupero dell'argentino

Dybala operato: i tempi di recupero e le gare che salterà

La classifica della Serie A

Dove vedere Genoa-Roma

Diretta domenica alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Al quarto posto in classifica e imbattuta da un mese in campionato, la Roma cerca continuità a Marassi. Appuntamento domenica sul campo del Genoa per i giallorossi, che settimana prossima ritroveranno l'Europa League contro il Bologna. Ne parla Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alle 13.30

Dybala pronto per il Genoa, out Soulé e Hermoso

roma

Paulo Dybala sta bene e si candida a una maglia da titolare con il Genoa (match LIVE su Sky Sport...

Doveri sarà l'arbitro del derby Milan-Inter

Serie A

Baccini e Berti saranno gli assistenti. Marchetti quarto uomo, mentre al Var ci saranno Abisso e...

Gabbia operato per ernia inguinale: 1 mese di stop

milan

Nella giornata odierna Matteo Gabbia ha avuto un consulto con i professori Ernest Schilders e...

Zaniolo: "Devo maturare, l'Italia un obiettivo"

esclusiva

Intervistato da Sky Sport, Nicolò Zaniolo si è aperto, raccontando del suo processo di...

Fiocco rosa in casa Dybala: è nata la figlia Gia

foto

Fiocco rosa in casa Dybala-Sabatini: nella mattinata di lunedì 2 marzo è nata la piccola Gia,...
