Genoa-Roma, Gasperini in conferenza LIVE alle 13.30
In serie utile da un mese in campionato, i giallorossi affrontano la trasferta a Marassi. Una sfida presentata in conferenza stampa alle 13.30 da Gian Piero Gasperini: segui le parole in diretta sul nostro liveblog. Genoa-Roma è in diretta domenica alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Al quarto posto in classifica e imbattuta da un mese in campionato, la Roma cerca continuità a Marassi. Appuntamento domenica sul campo del Genoa per i giallorossi, che settimana prossima ritroveranno l'Europa League contro il Bologna. Ne parla Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alle 13.30