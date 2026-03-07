La partita tra Cagliari e Como della 28^ giornata di Serie A si gioca sabato 7 marzo alle 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

I numeri di Cagliari e Como

Il Cagliari ha vinto due delle nove sfide contro il Como in Serie A (3N, 4P); in particolare, dopo lo 0-0 del match di andata, queste due squadre potrebbero pareggiare due incontri di fila per la prima volta in massima serie. Il Como non ha mai vinto in trasferta contro il Cagliari in Serie A (2N, 2P), segnando solo due reti in totale e alternando una sconfitta ad un pareggio nel parziale. Il Cagliari arriva da due pareggi consecutivi in Serie A e potrebbe impattare almeno tre gare di fila in campionato per la prima volta dal periodo novembre-dicembre 2021, sotto la guida di Mazzarri. Il Como è la squadra che ha maggiormente migliorato il suo rendimento rispetto allo scorso campionato allo stesso punto della stagione: ben 20 punti in più rispetto alle prime 27 gare del 2024/25, segue il Milan a quota +16. Il Como ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte in Serie A (1N), segnando ben 12 gol (2,4 in media a partita) e subendone solo uno nel parziale. Dopo due vittorie consecutive in casa (1-0 vs Juventus, 4-0 vs Hellas Verona), il Cagliari ha subito una sconfitta (0-2 vs Lecce) e un pareggio (0-0 vs Lazio) e potrebbe restare per tre gare interne di fila senza segnare in Serie A per la prima volta dal dicembre 2012.