"La sconfitta deve farci rosicare tutti, sempre", aveva detto Antonio Conte dopo il ko ai rigori contro la Juventus: un concetto espresso nuovamente anche al termine dell'ultima partita della tournée asiatica dell'Inter, questa volta vinta - sempre ai calci di rigore - contro il PSG. Ma al di là del risultato l'allenatore nerazzurro è soddisfatto per i progressi mostrati dai suoi giocatori: "Sono molto contento - ha detto in conferenza stampa - per quanto si è visto non avremmo meritato di perdere. Devo essere sincero, continuo a vedere importanti miglioramenti nella mentalità dei ragazzi, nella voglia di aggredire l'avversario nella sua metà campo e di riconquistare palla quando la perdiamo: questo è un aspetto molto, molto positivo. Ho trovato grande disponibilità nei ragazzi - ha aggiunto Conte - e questo mi dà entusiasmo per continuare su questa strada. Mi ha fatto piacere che i ragazzi abbiano provato fino all'ultimo ad evitare la sconfitta: non deve mai piacerci, nemmeno nelle partite amichevoli e ai rigori. L'atteggiamento è quello di non starci fino alla fine".

Skriniar e Bastoni: "Con Conte miglioriamo giorno dopo giorno"



Sulla stessa frequenza le dichiarazioni dei difensori Skriniar e Bastoni: "Buona prestazione - ha ammesso lo slovacco - abbiamo avuto più occasioni di loro e per fortuna all'ultimo l'abbiamo raddrizzata. Stiamo crescendo partita dopo partita, seguendo le indicazioni di Conte". "Vedere Godin (oggi per lui l'esordio in nerazzurro, ndr) accanto a noi è stato bello - ha detto Bastoni - potrà aiutarci tantissimo. L'impronta di Conte si vede, stiamo migliorando giorno dopo giorno".