Antonio Conte a lezioni di cinese. È successo negli studi di PPTV, la rete televisiva di proprietà di Suning, dove l’allenatore dell’Inter si è destreggiato tra difficili pronunce e slogan. Tra risate e momenti di imbarazzo, è stata simpatica la gag che ha coinvolto il tecnico nerazzurro, supportato anche da alcuni membri del suo staff nell’intento di eseguire al meglio i compiti assegnatigli dalla redazione. Per Conte e per l’Inter, quelli a PPTV sono stati gli ultimi momenti della tournée estiva cinese.

Inter, tournée conclusa

Dopo le tre amichevoli disputate in terra asiatica, è terminato il tour estivo dell’Inter. All’indomani della vittoria ai rigori contro il Paris Saint-Germain, giocata a Macao, la squadra nerazzurra è atterrata nella mattinata di domenica nell’aeroporto milanese di Malpensa. Dopo alcuni giorni di riposo, il gruppo tornerà ad allenarsi mercoledì ad Appiano Gentile. "Abbiamo lavorato bene, stiamo crescendo - le parole di Antonio Conte - Sono contento di essere tornato in Italia, assolutamente". Buone le sensazioni anche dell’amministratore delegato Alessandro Antonello: "Si è visto fin dall'inizio quanto l'impronta di Conte abbia già inciso nel lavoro e nell'approccio dei ragazzi. La strada è lunga ma ci sono ancora molti margini di miglioramento". Sulla tournée asiatica: "È stata molto impegnativa, ma positiva anche per creare spirito di gruppo - ha proseguito - C'è stato un lavoro intenso per la squadra ma anche per noi che abbiamo lavorato con gli sponsor. Il messaggio di Zhang? Ci ha chiesto di continuare sulla strada che abbiamo intrapreso, con determinazione, voglia e passione, tenendo presenti gli obiettivi".