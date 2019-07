I criteri per la compilazione del calendario di Serie A

Bologna: fuori casa il 25 agosto 2019 per indisponibilità dello stadio (lavori di adeguamento)

Brescia: fuori casa il 25 agosto e 1 settembre 2019 per indisponibilità dello stadio (lavori di adeguamento)

Fiorentina: fuori casa il 24 novembre 2019 per concomitanza con altro evento cittadino (Firenze Marathon); fuori casa il 5 aprile 2020 per concomitanza con altro evento cittadino (Firenze Half Marathon)

Verona: fuori casa il 10 novembre 2019 per concomitanza con altro evento cittadino (Fiera dei cavalli); fuori casa il 16 febbraio 2020 per concomitanza con altro evento cittadino (Half Marathon); fuori casa il 19 e 22 aprile 2020 per concomitanza con altro evento cittadino (Vinitaly)

Lecce: fuori casa il 25 agosto 2019 per concomitanza con altro evento cittadino (Festa Patronale)

Napoli: fuori casa il 25 agosto e 1 settembre 2019 per indisponibilità dello stadio (lavori di adeguamento); fuori casa il 23 febbraio 2020 per concomitanza con altro evento cittadino (Napoli City Half Marathon)

Spal: fuori casa il 29 settembre 2019 per concomitanza con altro evento cittadino (International Ferrara Marathon)

Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma, così come le squadre della stessa città, non si potranno affrontare nella prima giornata e nei turni infrasettimanali. Impossibile vedere anche due big match nella stessa giornata. Nessuna restrizione per quanto riguarda l’ultima giornata

Inoltre la prima giornata avrà gare inedite rispetto al 2018-2019: le squadre che si sono già affrontate alla prima nella passata stagione non potranno incrociarsi. Lo stesso vale per l’ultima di campionato

Prevista l’alternanza tra le squadre della stessa città con un’eccezione che riguarda Roma e Lazio: le due romane, per l’indisponibilità dell’Olimpico in vista di Euro 2020, giocheranno entrambe in trasferta nella 38^ giornata (e di conseguenza entrambe in casa nella 19^)

Ci sarà anche un'alternanza tra Parma e Atalanta, visto che il club bergamasco giocherà al Tardini le prime partite interne per via dei lavori al Gewiss Stadium

Non ci potranno essere partite ripetute rispetto allo scorso campionato: due squadre potranno affrontarsi alla stessa giornata ma solo a ordine invertito tra casa e trasferta

Le squadre impegnate nelle coppe europee non potranno incontrarsi tra loro la 6ª, la 9ª, la 12ª e la 16ª di ritorno, giornate che cadono a metà tra un turno di Europa League e uno successivo di Champions League