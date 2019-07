Il calcio d’estate continua nel suo viaggio di preparazione all’inizio dei campionati. Sono state due le amichevoli che hanno interessato le squadre italiane. Sono arrivate due vittorie, quella più importante per prestigio è dell’Atalanta. La squadra di Gasperini ha superato il Norwich con il risultato di 4 a 1, il Parma invece ha vinto contro gli austriaci del Micheldorf per 4 a 0.

NORWICH-ATALANTA 1-4

16' Cantwell (N), 45' e 62' Muriel (A), 84' Pasalic (A), 90' Barrow (A)

Norwich: Fahrmann, Byram, Godfrey, Leitner, Hernandez, Lewis, Cantwell, Klose, Buendia, Trybull, Pukki.

Atalanta: Gollini, Djimsiti, Palomino, Masiello, Hateboer, de Roon, Pašalić, Gosens, Gomez, Iličić (44' Malinovskyi), Muriel

Vince l’Atalanta che rimonta al vantaggio iniziale del Norwich. Quattro gol per la squadra di Gasperini con due reti di Muriel che prima sfrutta un errore difensivo degli inglesi e poi ringrazia De Roon per l'assist per la doppietta personale. Non si accontenta l'Atalanta e nel finale arrotonada il risultato con le reti di Pasalic e Barrow. Dopo la sconfitta contro lo Swansea, rivincita per i nerazzurri in terra inglese.

MICHELDORF-PARMA 0-4

16' pt Gervinho (P), 34' pt Hernani (P), 8' st Scaglia (P), 30' st Sprocati (P).

GW-Micheldorf: Kerschbaumsteiner (1' st Pliz), Mackdonald, Sehr (cap.), Simunovic (25' st Heigl), Helmberger T., Helmberger A., Krusch, Kovjenic, Gumplmayr (1' st Dramac), Habibovic (40' st Zamecek), Idrizi

PARMA: Sepe (1' st Colombi); Laurini (1' st Gazzola), Dermaku (1' st Iacoponi), B. Alves (1' st Saporetti), Ricci (14' st Simonetti); Machin (1' st Barillà), Hernani (1' st Scozzarella), Kulusevski (1' st Munari); Karamoh (1' st Scaglia), Inglese (1' st Ceravolo), Gervinho (1' st Sprocati)

Quattro gol per il Parma di D’Aversa che supera il Micheldorf, squadra di quarta serie austriaca. A segno Gervinho, Hernani, Scaglia e Sprocati, con l’allenatore dei gialloblù che ha continuato a provare il suo 4-3-3 alternando due squadre tra il primo e il secondo tempo. Dal primo minuto il tridente formato da Gervinho, Inglese e il nuovo arrivato dall’Inter Karamoh. Migliore in campo nei primi 45’ l’attaccante ex Roma che ha segnato l’1 a 0, colpito la traversa e impegnato in almeno due occasioni il portiere avversario. Il 2 a 0 è arrivato con Hernani direttamente da calcio di punizione. Nel secondo tempo i gol dei subentrati Scaglia e Sprocati, entrambi sfortunati nel colpire anche il palo in un paio di occasioni. Una vittoria per continuare nel miglior modo il ritiro a Bad Hall fino al 2 agosto, prima di affrontare il Burnley in Inghilterra.