Quattro le squadre italiane impegnate in test amichevoli. Lazio e Atalanta sono andate di scena in Inghilterra contro due squadre di Premier League. I bergamaschi hanno perso al King Power Stadium di Leicester contro le Foxes di Brendan Rodgers. Tutti i gol arrivano nella ripresa: gli inglesi vanno due volte a segno con Perez e Vardy, mentre nel finale Muriel trova la rete della speranza su calcio di rigore (fallo di Pereira su Barrow).

Leicester – Atalanta 2-1

61’ Perez (L), 76’ Vardy (L), 89’ rig. Muriel (A)

Leicester: Schmeichel, Chilwell (dal 62’ Fuchs), Soyuncu, Evans, Tielemans, Vardy, Maddison, Albrighton, Perez (dal 77’ Gray), Choudhury, Pereira. A disposizione: Ward, Justin, Morgan, Ihenacho, Benkovic, Barnes, Silva, Mendy, King. All. Rodgers.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini (dall’89’ Sportiello); Hateboer (dall’87’ Reca), Djimsiti, Masiello (dal 65’ Ibanez); Castagne, de Roon (dal 62’ Pessina), Freuler (dal 46’ Pasalic), Gosens (dal 46’ Palomino); Malinovski (dal 46’ Gomez), Ilicic (dal 65’ Barrow); Zapata (dal 46’ Muriel). All. Gasperini.

Arbitro: Scott (ING)

Trova il successo, invece, la Lazio che vince al Vitality Stadium contro il Bournemouth. I biancocelesti sono trascinati da un Correa in formato Coppa Italia che apre e chiude le marcature. In mezzo, nel primo tempo, le due reti inglesi che permettono alle Cherries di chiudere in vantaggio la prima frazione. Ad inizio ripresa, la squadra di Inzaghi si rimette avanti nel punteggio con i gol di Luis Alberto e Parolo, quindi il secondo personale dell’argentino a chiudere la gara. Non basta il 3-4 firmato da Stacey nel finale.

Bournemouth – Lazio 3-4

14’ Correa (L), 20’ Lerma (B), 31’ Solanke (B), 48’ Luis Alberto (L), 54’ Parolo (L), 75’ Correa (L), 82’ Stacey (B)

Bournemouth (3-4-3): Travers (46' Begovic); Simpson, Mepham, Butcher (dal 77’ Surridge); Stacey, Surman (dal 65’ Dobre), Lerma, Daniels (dal 79’ Jordan); Ibe, Solanke, Fraser. A disp.: Ofoborh, Dennis, Sherring, Zemura. All.: Edward Howe.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Vavro (dal 69’ Patric), Acerbi, Radu (dal 69’ Wallace); Lazzari, Parolo, Badelj (dal 77’ Cataldi), Luis Alberto (dall’80’ Andrè Anderson), Lulic (dal 76’ Jony); Correa (dal 77’ Adekanye), Immobile. A disp.: Guerrieri, Alia, Luiz Felipe. All.: Simone Inzaghi.

Arbitro: Bankes (ING).

Ammoniti: Correa.

Un gol per tempo nella sfida tra Nantes e Genoa. Gara speciale per i francesi, che dopo questa amichevole hanno salutato l’allenatore Vahid Halilodzic. A passare in vantaggio sono proprio i liguri intorno alla mezzora del primo tempo, con la rete di Lerager. Il pari del Nantes arriva sul finire di gara grazie alla conclusione dalla distanza di Lucas Lima.

Nantes – Genoa 1-1

28’ Lerager (G), 84’ Lucas Lima (N)

Nantes (4-3-3): Lafont; Traore, Homawoo, Pallois, Fabio; Rongier, Toure, Andrei; Moutoussamy, Coulibaly, Coco. All. Halilodzic.

Genoa (4-3-1-2): Radu; Biraschi, El Yamiq, Criscito, Barreca; Romulo, Radovanovic, Lerager; Ghiglione; Gumus, Sanabria. All. Andreazzoli.

Bella vittoria per l’Udinese contro il Besiktas, al Goldberg Stadium di Grodig. I friulani sfiorano il vantaggio a fine primo tempo con il palo colpito da Jajalo su calcio di punizione. Dopo l’intervallo, la squadra di Igor Tudor trova le due reti che decidono la gara. È ancora il centrocampista croato protagonista, con uno splendido dribbling e un lancio perfetto per Lasagna che controlla a seguire e scarica un destro fulminante sotto la traversa al 47’. Il raddoppio lo firma poco dopo Pussetto, che conclude in area un ottimo contropiede.

Besiktas – Udinese 0-2

47’ Lasagna, 53’ Pussetto

Besiktas (4-2-3-1): Karius, Gonul, Vida, Isimat Mirin, Erkin, Medel, Ozyakup, Boyd, Oktay, Yilmaz, Quaresma. A disposizione: Yuvakuran, Ozkan, Kalafat, Celebi, Uysal, Yilmaz R., Yilmaz K., Secgin, Cinar, Lens, Akgun, Nayir, Yalcin. All. Avci.

Udinese (3-4-2-1): Musso, Opoku, Becao, De Maio, Samir, Mandragora, Jajalo, Fofana, Pussetto, Lasagna, Pezzella. A disposizione: Nicolas, Perisan, Sierralta, Nuytinck, Mazzolo, Coulibaly, Lirussi, Barak, Balic, Matos, Nestorovski, Teodorczyk. All. Tudor.

Arbitro: Provci (Tur)