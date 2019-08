Si avvicina la doppia sfida dell’estate tra Napoli e Barcellona, incontri in programma nella notte tra il 7 e l’8 agosto (ore 1.30 italiane all’Hard Rock Stadium di Miami) e sabato 10 alle 23.00 al Michigan Stadium di Ann Arbor. Incontri da seguire in diretta su Sky in Pay per View (acquistabili al costo di 10 euro con telecomando, SMS, chiamando il numero dedicato 199100200 e dal Fai da Te), appuntamenti preceduti dal viaggio degli azzurri negli Stati Uniti. Impossibile dimenticare la partita di scopone più famosa di sempre, quella che coinvolse il presidente Pertini in coppia con Zoff opposti a Causio-Bearzot durante il volo di ritorno del Mondiale 1982 vinto dall’Italia. Ebbene, per ingannare l’attesa anche il Napoli ha improvvisato una sfida a tressette ad alta quota: immortalati dall’account social ecco il duo Ancelotti-De Laurentiis contro Vallefuoco-De Matteis, rispettivamente segretario sportivo e team manager della società. Un duello a carte che ha premiato la coppia allenatore-presidente, complice la riconosciuta abilità di Carletto nel gioco. Ci si diverte in aereo in attesa dell’atterraggio e del doppio incrocio con i campioni di Spagna.