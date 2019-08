Un’amichevole per allontanare le voci di mercato. La Juventus batte 4-0 il Novara sul campo di allenamento della Continassa e nel tabellino marcatori ci sono tre nomi considerati tra le possibili uscite nella rosa bianconera: Gonzalo Higuain, Paulo Dybala e Mario Mandzukic. L’ex Real Madrid sblocca il risultato con un diagonale dei suoi nell'angolino. Il croato raddoppia di testa con uno stacco imperioso su cross di Cuadrado. E poi la "Joya", che ha un’offerta del Tottenham (trattativa in standby per i diritti di immagine): il numero 10 segna il tris con un piatto di sinistro su assist di Douglas Costa. Infine, De Ligt: l’olandese, acquisto principe della sessione di mercato juventina, festeggia il suo primo gol in bianconero con uno stacco di testa da calcio d'angolo. Sarri ha schierato dall'inizio un 4-3-3: tridente Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. A centrocampo Emre Can, Pjanic e Rabiot, in difesa De Sciglio, Bonucci, Demiral e Luca Pellegrini.