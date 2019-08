Tempo di fare sul serio. Il Napoli si prepara alla doppia sfida nell'arco di 72 ore contro il Barcellona negli States. La prima sfida ai blaugrana è in calendario nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 agosto alle ore 1.30 italiane all’Hard Rock Stadium di Miami, mentre il secondo incrocio con Suarez e soci è fissato alle 23 (orario italiano) di sabato 10 agosto al Michigan Stadium di Ann Arbor. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Sky in Pay per View e rappresenteranno, secondo Carlo Ancelotti, l'occasione per "ripetere le prestazioni delle ultime due amichevoli", vinte dagli azzurri contro Liverpool e Marsiglia.

Ancelotti: "Lozano? Ai Mondiali mi aveva fatto una buona impressione"

L'allenatore del Napoli ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida al Barcellona: "Nelle ultime due amichevoli abbiamo giocato con personalità e mi auguro che sia così anche con il Barcellona - le sue parole - abbiamo svolto una preparazione importante e ora è il momento di confrontarsi con le migliori squadre. Siamo felici di essere venuti qui per disputare due amichevoli di gran livello". Spazio anche per un commento su un obiettivo di calciomercato, l'attaccante Hirving Lozano del PSV. Contratto in scadenza nel 2023, 19 reti e 11 assist nella scorsa stagione tra Eredivisie e Champions League, il 24enne potrebbe essere acquistato a titolo definitivo. C'è ancora distanza tra domanda e offerta, ma l'eliminazione della formazione di Eindhoven dai preliminari di Champions League e il passaggio di Pépé all'Arsenal hanno ridato vigore alla trattativa. Ancelotti ha liquidato l'argomento in poche battute, senza però nascondere il suo gradimento per il giocatore: "L'ultima volta che l'ho visto dal vivo è stato ai Mondiali di Russia 2018, perché stavo commentando il Messico per la televisione messicana. Mi ha fatto una buona impressione, ma poi non l'ho più visto". Ancelotti ha parlato anche del livello medio del prossimo campionato, che sembrerebbe essersi alzato rispetto al passato: "La Serie A è sempre più un campionato competitivo con diverse squadre che hanno rinforzato la rosa per fare bene in questa stagione”.