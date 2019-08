James-Napoli, il punto

James è tornato ad allenarsi con il Real Madrid da meno di due settimane, ma non era stato convocato da Zidane a fine luglio per l'Audi Cup, che aveva visto le merengues in scena contro Tottenham e Fenerbahce, e resterà a casa anche in occasione della sfida contro il team di Salisburgo. Secondo quanto raccontano in Spagna, dopo l'infortunio patito da Marco Asensio - atteso da uno stop di almeno 6 mesi - la partenza del trequartista classe 1991 non è così scontata. Zidane fa muro sul tema: "Devo solo pensare a lavorare con i giocatori che ho a disposizione in questo momento" le parole dell'allenatore francese qualche giorno fa sul conto di James. Il Napoli lavora anche su altri profili per l'attacco, da Everton a Lozano senza perdere di vista l'evoluzione della situazione riguardante Mauro Icardi. Su James il club di De Laurentiis continua a puntare su un prestito con diritto di riscatto