Manca sempre meno all’inizio del prossimo campionato. Il 31 agosto, alla seconda giornata, subito un big match: Juventus-Napoli. Una partita molto sentita, a maggior ragione dopo l’arrivo di Sarri, il grande ex azzurro, sulla panchina bianconera. Un match che negli ultimi anni è sempre stato al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine, con restrizioni più o meno estese per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti. In vista dell’avvio della vendita dei tagliandi, la Juventus ha comunicato ai responsabili dell’ordine pubblico le richieste in merito alle restrizioni. Dal 9 agosto la vendita libera, queste le limitazioni comunicate dalla società bianconera: non potranno acquistare i tagliandi i residenti in Campania ma anche le persone nate in Campania. Una decisione che però la Questura di Torino dichiara di “Non avere concordato né condiviso con la società bianconera”. La Juventus, con un comunicato, ha chiarito di aver informato le autorità il 4 agosto, allegando al comunicato la mail con cui la società comunicava le restrizioni. L’Osservatorio del Viminale non ha però al momento preso alcuna decisione in merito e dal Ministero fanno sapere che l’Osservatorio non si riunirà prima del 20 agosto.