Dopo le polemiche, scatenate in seguito alle restrizioni previste per l'acquisto dei biglietti per Juve-Napoli, che escludevano le persone nate in Campania, è arrivata la decisione del Gos. Il Gruppo operativo di Sicurezza si è riunito per stabilire le limitazioni alla vendita dei biglietti per la partita tra i bianconeri e gli azzurri in programma all'Allianz Stadium il prossimo 31 agosto. L'acquisto sarà vietato ai residenti in Campania, a eccezione dei possessori di Juventus card o di tessera del tifoso bianconera. Non sarà quindi vietata la vendita alle persone nate in Campania, ma solo ai residenti.

La ricostruzione

Nella giornata di giovedì la polemica era scaturita dalla richiesta della Juventus di escludere dalla vendita libera dei biglietti i nati in Campania. Una scelta molto più restrittiva rispetto alla consuetudine, che sarebbe stata presa dalla società bianconera solo per evitare che le decisioni delle autorità arrivassero successivamente alla messa in vendita dei tagliandi, essendo nel pieno del mese di agosto. Una scelta, quella del Club, fatta per evitare che una decisione delle autorità sulle limitazioni alla vendita obbligasse club e spettatori già in possesso dei biglietti a un'eventuale restituzione/rimborso dei tagliandi.