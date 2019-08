Si dice che nel calcio per avere piedi buoni si debba avere un numero di scarpe piccolo. Una regola non scritta e piena di eccezioni. C’è chi invece propone la gara al contrario. È Romelu Lukaku, che tramite il proprio profilo social, ha pubblicato un’immagine nella quale scherza con Ranocchia. Un metro e novanta per l’attaccante belga, un metro e novantacinque per il difensore italiano, entrambi dotati di un grande numero di piede. Lukaku ha infatti come numero di scarpini 48,5, 47 invece quello di Ranocchia. Così il belga scherza con il difensore: "Il giocatore con i piedi più lunghi della squadra, ma con grande qualità".

I numeri di piede nel calcio

Maradona e Pelè indossavano scarpini numero 39, Roberto Baggio il numero 40. Una regola, quella che vuole i giocatori di qualità, conseguenza della statura non elevata di alcuni trequartisti più tecnici. Regola smentita da Lukaku, che nonostante il suo 48,5 di piede è riuscito a segnare 194 gol in carriera, qualcuno anche per merito del suo grande piede.