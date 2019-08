"Non male per un ragazzo grasso". E un paio di emoticon, di cui una non lascia spazio a tante interpretazioni: Romelu Lukaku ha affidato ad una foto - pubblicata attraverso una storia su Instagram - la risposta a chi gli dà del "grasso". Un selfie davanti allo specchio, con addominali in bella vista. Il nuovo attaccante dell'Inter si sta allenando ormai da una settimana agli ordini di Conte, documentando spesso sul suo profilo gli allenamenti e la fatica.

"Cibo italiano? Mangio solo insalate"



In una recente intervista, Lukaku aveva ammesso come gli allenamenti in Italia fossero "molto duri". E a proposito della "linea", a precisa domanda sul cibo italiano aveva detto: "Per ora sto mangiando soltanto insalate". Oggi un'altra risposta, molto più incisiva, contro gli haters.