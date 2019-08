NIZZA 2016-19. Indossare gli stessi colori basta per sentirsi a casa? Nell'agosto 2016 Balotelli è sbarcato in Francia a Nizza, dove ha indossato per la prima volta nella sua carriera la numero 9 anziché il classico 45 con la maglia di un club. In Costa Azzurra Balotelli è tornato decisivo realizzando 15 gol in 23 presenze in campionato e trascinando il Nizza al terzo posto in classifica. L'anno dopo Balotelli si è confermato (26 reti stagionali di cui 18 in Ligue 1), ma il club francese ha chiuso il campionato all'ottavo posto. All'inizio della sua terza stagione francese, il Nizza ha scelto Patrick Vieira come nuovo allenatore e Balotelli non si è più sentito a casa