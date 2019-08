L'inizio di una nuova tappa della sua carriera sempre con il giallorosso come colore predominante. Dopo il rinnovo fino al 2024, Nicolò Zaniolo si prepara a iniziare al meglio la nuova stagione, quella che secondo le idee di Fonseca e di tutta la dirigenza della Roma dovrà essere del definitivo salto di qualità. Rinnovo e centralità nel progetto giallorosso e serenità e concentrazione fuori dal campo. Aspetti extracalcistici che Zaniolo vuole curare al meglio. Proprio in questi giorni il talento classe 1999 ha deciso di cambiare casa, rimanendo però sempre nella zona sud di Roma: Zaniolo andrà infatti a vivere in affitto in una nuova abitazione di 280 mq in zona Torrino. La grande curiosità però è un'altra: la casa, appena ristrutturata, è infatti di proprietà della famiglia Totti. Si tratta dello stesso appartamento che in passato l'ex dirigente giallorosso aveva affittato al brasiliano Alisson: abitazione resa "nota" anche grazie alle diverse storie su IG pubblicate dal portiere oggi al Liverpool e dalla moglie. Come già succedeva in passato, Zaniolo condividerà l'appartamento insieme alla sua famiglia, con papà Igor che farà avanti e indietro da La Spezia dove gestisce un'attività.