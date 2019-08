Cercherai subito empatia con i tifosi dell'Inter?

Io in passato non l'ho mai cercata, c'è sempre stata. Io sono questo, nel bene e nel male. Non c'è niente di studiato. Io non vado a cercare la simpatia del tifoso, io sono questo e quando sposo una causa divento totale per la causa, nel bene e nel male. Sono contento che ci sarà il pienone allo stadio. C'è tanto entusiasmo e lo avvertiamo, è molto importante per noi. Inevitabilmente noi con le prestazioni dovremo cercare di meritarci questo entusiasmo e questa passione per l'Inter.