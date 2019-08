La vittoria contro il Sassuolo ha caricato il Torino in vista del match di ritorno dei playoff di Europa League contro il Wolverhampton. In inghilterra servirà un'impresa, servirà fare gol. Per questo Mazzarri avrebbe fatto volentieri a meno del ko di cristian Ansaldi, anche lui uscito prima del triplice fischio. L'argentino martedì verrà sottoposto ad esami strumentali, ma la sua situazione preoccupa. La zona interessata pare essere quella dei flessori della gamba destra. Il classe 1986 salterà sicuramente il match contro i Wolves, così come la seconda giornata di campionato con l'Atalanta. Una batosta per i granata, se consideriamo che Ansaldi era stato fra i migliori in campo nel primo tempo contro il Sassuolo. Senza tralasciare la tecnica che lo ha portato a segnare un gol e a servire quattro assist nelle pime sei partite fra campionato e coppa.

Il bollettino medico

Mazzarri avrà invece a disposizione Bonifazi, uscito per aver accusato forti dolori muscolari che poi si sono rivelati semplici crampi da fatica. Una giornata di riposo dunque, quanto basta per tornare al top della condizione. Anche Lukic ha chiesto il cambio causa crampi ma non è stato possibile accontentarlo perché era già uscito Baselli, rilevato da Meité, ultima delle tre sostituzioni possibili. Tuttavia pure il serbo si candida a un posto a Wolverhampton.