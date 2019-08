“Avere un compagno con Cristiano Ronaldo non è facile”. A svelarlo è Georgina Rodriguez, fidanzata dell’attaccante della Juventus, che si è confessata in un’intervista al Sun on Sunday. La 25enne argentina, insieme al giocatore dal 2016 e mamma di Alana Martina (che è andata ad aggiungersi agli altri tre figli di Ronaldo, ovvero Cristiano Jr e i gemelli Eva e Mateo, tutti nati da madre surrogata), ha raccontato qualche retroscena della convivenza con CR7, che, a suo dire, non sempre è così semplice come sembra: "Avere un compagno tanto famoso a volte è difficile, ma non lo cambierei per nulla al mondo. Quello che provo per lui è più forte di qualunque altra cosa e di qualunque tipo di pressione. Insieme siamo più forti e c’è un’ammirazione reciproca”. I due si sono conosciuti nel 2016 a Madrid e anche di quel momento Georgina ha parlato al tabloid inglese: “Il nostro primo incontro è stato nel negozio di Gucci di Madrid dove lavoravo come commessa - ha spiegato - Qualche giorno dopo ci siamo rivisti a un altro evento del brand e abbiamo cominciato a parlare in un’atmosfera più rilassata, al di fuori del mio ambiente di lavoro. Per tutti e due è stato amore a prima vista”.

"La famiglia prima di tutto. I soldi non fanno la felicità"



Un amore per Ronaldo che Georgina continua a provare, lei che ha rivelato anche di dormire sempre in biancheria intima sexy: “Sedurre e sognare è molto importante e la lingerie è comoda, sensuale e romantica, ha tutto e fa anche felice il tuo uomo”, ha detto. Proprio di un marchio di intimo la ragazza argentina è anche testimonial, lavoro che si somma a quello di mamma: “Cerco di trascorrere più tempo in casa che fuori - ha proseguito - e con i miei figli ne passo più della maggior parte delle madri. Ci sono lavori che rendono più semplice lo stare a casa e l’aspetto positivo del mio è che le campagne pubblicitarie durano al massimo due giorni e che posso organizzare la mia agenda per stare il più tempo possibile con la mia famiglia. Loro vengono prima di tutto”. E con così tanti soldi? Georgina non ha dubbi: “Sono importanti, perché ti permettono di comprare ogni cosa, ma non sono tutto e non ti danno la felicità - ha concluso - Senza salute non siamo niente, e ciò che mi dà più felicità è sapere di avere una famiglia sana e felice, è questo è il mio vero lusso”.