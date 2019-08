Sabato il Bayern Monaco, lunedì l'Inter. Ivan Perisic è sceso in campo coi campioni di Germania nel 3-0 allo Schalke 04 e quasi 48 ore dopo si è presentato a San Siro per l'esordio della squadra di Antonio Conte in campionato. Due settimane dopo aver lasciato il club nerazzurro e non essere riuscito a convincere il nuovo allenatore nerazzurro, il croato si è presentato a San Siro e ha festeggiato il successo dei suoi ex compagni di squadra contro il Lecce 4-0. Perisic ha postato un video per festeggiare il gol di Stefano Sensi e una foto per omaggiare il suo connazionale Marcelo Brozovic. Nonostante il Bayern, il cuore del croato è ancora nerazzurro.