Commisso, mercoledì i funerali a New York

I funerali del patron della Fiorentina si svolgeranno mercoledì a New York, mentre lunedì e martedì sarà aperta la camera ardente. Prevista anche una messa commemorativa a Firenze, ma è da stabilire ancora la data

I funerali di Rocco Commisso si svolgeranno mercoledì 21 gennaio. È stata Mediacom a comunicarlo, specificando che la cerimonia funebre si terrà a New York presso la St. Patrick's Cathedral alle 15.30 (ora italiana): il patron della Fiorentina, scomparso all'età di 76 anni, sarà sepolto nel Maryrest Cemetery & Mausoleum in New Jersey. La camera ardente, invece, sarà aperta lunedì e martedì 19 e 20 gennaio. Ci sarà anche una messa a Firenze per commemorare Commisso, nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, ma la data è ancora da stabilire.