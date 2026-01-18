Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Rocco Commisso, mercoledì i funerali a New York. Lunedì apre la camera ardente

fiorentina

I funerali del patron della Fiorentina si svolgeranno mercoledì a New York, mentre lunedì e martedì sarà aperta la camera ardente. Prevista anche una messa commemorativa a Firenze, ma è da stabilire ancora la data

IL CORDOGLIO DEL MONDO DEL CALCIO - LA SUA STORIA ALLA FIORENTINA

I funerali di Rocco Commisso si svolgeranno mercoledì 21 gennaio. È stata Mediacom a comunicarlo, specificando che la cerimonia funebre si terrà a New York presso la St. Patrick's Cathedral alle 15.30 (ora italiana): il patron della Fiorentina, scomparso all'età di 76 anni, sarà sepolto nel Maryrest Cemetery & Mausoleum in New Jersey. La camera ardente, invece, sarà aperta lunedì e martedì 19 e 20 gennaio. Ci sarà anche una messa a Firenze per commemorare Commisso, nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, ma la data è ancora da stabilire.

Approfondimento

Molto più che ok: Commisso e la sua Fiorentina

Il comunicato della famiglia Commisso e della Fiorentina

"La Famiglia Commisso e la Fiorentina desiderano esprimere la loro profonda gratitudine per tutti coloro, dalle Federazioni Sportive a tutti i Club, dai tifosi, dai rappresentanti delle Istituzioni Sportive e Politiche ai comuni cittadini, che hanno voluto esprimere pubblicamente o privatamente la loro vicinanza per la scomparsa di Rocco. In questo momento di profondo dolore e sconforto, sentire un così grande affetto, che va ben oltre il solo mondo del calcio e testimonia quanto Rocco sia entrato nel cuore della gente, ci riempie il cuore e ci conferma quanto il suo ricordo rimarrà per sempre indelebile".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Commisso, mercoledì i funerali a New York

fiorentina

I funerali del patron della Fiorentina si svolgeranno mercoledì a New York, mentre lunedì e...

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, domenica 18 gennaio, si scende in campo per la 21^ giornata di Serie A. Alle 18.00...

Dove vedere Parma-Genoa

guida tv

La partita tra Parma e Genoa della 21^ giornata di Serie A si gioca domenica 18 gennaio alle...

Spalletti: "Dobbiamo essere più cattivi"

juventus

L'allenatore della Juve commenta il ko di Cagliari che allontana la Juve dalle battistrada: "Non...

Napoli in ansia: Rrahmani e Politano da valutare

Serie A

Il difensore è uscito a metà secondo tempo per un fastidio al flessore, qualche problema anche...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE