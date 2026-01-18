Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 21^ giornataguida tv
Oggi, domenica 18 gennaio, si scende in campo per la 21^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Torino-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato
Sono quattro gli appuntamenti della domenica del 21^ turno di campionato che si apre alle 12.30 con Parma-Genoa e prosegue alle 15.00 con Bologna-Fiorentina. Alle 18.00 è il momento di Torino-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Lorenzo Minotti; inviati Paolo Aghemo e Angelo Mangiante. Alle 20.45 scenderanno in campo Milan e Lecce.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Angelo Carotenuto e Alessandro Biolchi ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Fabio Quagliarella, Gianfranco Teotino e Paolo Assogna. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Riccardo Gentile, Dario Massara e Marco Nosotti. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Stefano De Grandis e Valentina Mariani.
Serie A, la programmazione di oggi
Domenica 18 gennaio
- dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Angelo Carotenuto e Alessandro Biolchi
- ore 12.30: Parma-Genoa su DAZN 1
- ore 15.00: Bologna-Fiorentina su DAZN 1
- dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Fabio Quagliarella, Gianfranco Teotino e Paolo Assogna
- alle 18.00: TORINO-ROMA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, commento Lorenzo Minotti; inviati Paolo Aghemo e Angelo Mangiante
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Stefano De Grandis e Valentina Mariani
- ore 20.45: Milan-Lecce su DAZN 1
- dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Riccardo Gentile, Dario Massara e Marco Nosotti