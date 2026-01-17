Luciano Spalletti analizza lucidamente la sconfitta di Cagliari, cercando di vedere le cose positive proposte dai bianconeri: "Il Cagliari l'ha meritata perché ha lottato, si è chiuso ed è ripartito, non siamo riusciti a essere più cattivi, ci sono delle gare che vanno così, si pensa a quella successiva - dice - I cambi? Anche se avevamo le caratteristiche per entrare nella densità del Cagliari chi è entrato si è fatto un po' trascinare allontanandosi dalla zona calda, sotto questo aspetto bisogna essere più nelle posizioni che ci servono, la gara l'abbiamo fatta, abbiamo tenuto ritmo, abbiamo spento ogni loro tentativo, doveva andare così, inutile stare a piangere su quello che si è fatto, dobbiamo essere più cattivi e sfruttare qualche episodio in più, anche in occasione della loro punizione potevamo non fare fallo".