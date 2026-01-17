Offerte Sky
Cagliari-Juventus, Spalletti: "Dobbiamo essere più cattivi, è inutile piangere". VIDEO

juventus

L'allenatore della Juve commenta il ko di Cagliari che allontana la Juve dalle battistrada: "Non siamo riusciti a essere più cattivi, bisogna fare i complimenti al Cagliari che ha lottato ma la partita l'abbiamo fatta e qualche volta le gare vanno così. Bisogna pensare alla prossima, cercando di essere più bravi a sfruttare tutti quei vantaggi che possono farci vincere"

HIGHLIGHTSCLASSIFICA - PAGELLE

Luciano Spalletti analizza lucidamente la sconfitta di Cagliari, cercando di vedere le cose positive proposte dai bianconeri: "Il Cagliari l'ha meritata perché ha lottato, si è chiuso ed è ripartito, non siamo riusciti a essere più cattivi, ci sono delle gare che vanno così, si pensa a quella successiva - dice - I cambi? Anche se avevamo le caratteristiche per entrare nella densità del Cagliari chi è entrato si è fatto un po' trascinare allontanandosi dalla zona calda, sotto questo aspetto bisogna essere più nelle posizioni che ci servono, la gara l'abbiamo fatta, abbiamo tenuto ritmo, abbiamo spento ogni loro tentativo, doveva andare così, inutile stare a piangere su quello che si è fatto, dobbiamo essere più cattivi e sfruttare qualche episodio in più, anche in occasione della loro punizione potevamo non fare fallo".

"Anche sfortunati, delle volte la palla è girata un po' male"

Nonostante la sconfitta, Spalletti non è preoccupato: "Sono cose normali, che succedono, bisogna essere bravi e pignoli nel prenderci tutti quei piccoli vantaggi che possono fare la differenza - spiega ancora - Tiri da fuori? Yildiz è stato anche sfortunato in due o tre episodi, ci sono state delle volte in cui la palla è girata anche un po' male, poi diventa difficile analizzare e dire qualcosa ai calciatori, si fanno i complimenti agli avversari perché hanno portato a casa una gara che non meritavano di vincere, ma hanno usato un po' più di arguzia e si pensa alla prossima cercando di portare un po' più di ingegno e di bravura".

