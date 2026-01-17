Offerte Sky
Rrahmani e Politano, infortuni in Napoli-Sassuolo: entrambi da valutare

Serie A

Il difensore è uscito a metà secondo tempo per un fastidio al flessore, qualche problema anche per l'esterno nel finale: entrambi, al pari di David Neres, dovranno essere valutati in vista del match di Champions League di martedì 20 gennaio contro il Copenaghen

LE PAGELLE DI NAPOLI-SASSUOLO

Il Napoli torna a vincere in campionato ma rischia di perdere altri pezzi a tre giorni dalla delicata sfida di Champions League contro il Copenaghen che dirà molto sulle ambizioni di qualificazione della squadra di Conte ai playoff. Contro il Sassuolo sia Amir Rrahmani che Matteo Politano hanno lamentato problemi fisici: in particolare il difensore kosovaro, uscito al 67' per un fastidio al flessore della gamba sinistra. L'esterno, che era entrato poco prima, è invece rimasto in campo nel finale, nonostante non fosse al 100%. Entrambi andranno valutati per la trasferta in Danimarca, al pari di David Neres. Il brasiliano non era nemmeno in panchina contro il Sassuolo per precauzione: la caviglia non è ancora a posto, ma qualche giorno di riposo in più potrebbe consentire all'ex Benfica di esserci martedì. 

Stellini: "Neres ha fastidio in velocità"

Nel post partita il vice di Conte, Cristian Stellini, ha fatto il punto sulle condizioni dei tre giocatori. A partire da Neres: "È un fastidio che David avverte in velocità. Dobbiamo fidarci delle sue indicazioni. Rrhamani e Politano ko? Presto per dirlo". Non resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se il Napoli dovrà aggiungere altri nomi alla lista, già lunga, degli indisponibili. 

