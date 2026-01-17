Il Napoli torna a vincere in campionato ma rischia di perdere altri pezzi a tre giorni dalla delicata sfida di Champions League contro il Copenaghen che dirà molto sulle ambizioni di qualificazione della squadra di Conte ai playoff. Contro il Sassuolo sia Amir Rrahmani che Matteo Politano hanno lamentato problemi fisici: in particolare il difensore kosovaro, uscito al 67' per un fastidio al flessore della gamba sinistra. L'esterno, che era entrato poco prima, è invece rimasto in campo nel finale, nonostante non fosse al 100%. Entrambi andranno valutati per la trasferta in Danimarca, al pari di David Neres. Il brasiliano non era nemmeno in panchina contro il Sassuolo per precauzione: la caviglia non è ancora a posto, ma qualche giorno di riposo in più potrebbe consentire all'ex Benfica di esserci martedì.