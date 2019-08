La partita di KK

L'epilogo è ormai noto. Minuto numero 92. Punizione per la Juve, svirgolata clamorosa di Koulibaly e palla in rete. Lui subito a terra, disperato. Anche Chiellini andrà a consolarlo al triplice fischio. E la sua uscita dal campo a testa bassa riflette una serata storta, quella che capita anche ai più forti. Il dribbling subito in area sul primo gol di Higuain (al netto della sontuosa giocata dell'argentino) era stato il primo campanello d'allarme di una sfida, in realtà, iniziata come sempre. Pronti e via è lui al 3' a portare via palla a Cristiano Ronaldo con un intervento deciso in scivolata. Al 10', invece, spazza l'area su un cross di CR7 con un alto potenziale di rischio. Insomma, il solito KK. Poi il raddoppio Juve, e il tentativo di espiare la propria "colpa" con uno stacco aereo a metà ripresa su corner (stesso lato, la destra, e stessa porta) che avrà riportato tanti tifosi del Napoli al flashback (nonostante la palla ampiamente distante dai pali) del gol del 2018. Arrvierà invece la svirgolata, nel finale e nella porta sbagliata. Da accettare. Per rialzarsi subito, come ha scritto lui stesso su Instagram: "È un autogol che fa male perché arrivato dopo una rimonta incredibile. Mi dispiace ma devo accettarlo: siamo forti. L’abbiamo dimostrato. Lo dimostreremo".