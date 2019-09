Per Ronaldo non è mai il momento di fermarsi. Il portoghese, nonostante i 35 anni di età, continua a fare la differenza e il motivo è molto semplice: si allena sempre. Anche di domenica, dopo aver giocato la sera prima il big match di campionato contro il Napoli, in cui ovviamente ha lasciato il segno. C'è anche il suo nome fra i (tanti) marcatori di un 4-3 spettacolare. Questa volta ha potuto esultare, mimando il Var (che a Parma gli aveva annullato quello che sarebbe potuto essere il primo gol dell'anno). Protagonista anche contro gli azzurri dunque, motivo per cui avrebbe potuto prendersi una domenica libera, da trascorrere insieme alla famiglia. Invece no, perché Ronaldo non ha voluto sgarrare neanche a questo giro, tanto da allenarsi nella palestra di casa. Prima alcune ripetute con la palla medica, poi i soliti addominali. Sullo sfondo la sua dolce metà, Georgina, che non è rimasta a guardare ma che si è allenata sul tapis roulant. Una coppia sportiva, uno dei tanti segreti di CR7, che è solito trascorrere la domenica mattina fra le macchine della sua palestra personale.

I commenti di Marcelo e Vieri

Un esempio per i suoi compagni di squadra ma non solo. Fra gli oltre 180 milioni di follower su Instagram, ci sono anche tanti calciatori. Fra cui Marcelo, grande amico e compagno di mille battaglie ai tempi del Real Madrid: "Hai la faccia di un ragazzo di 25 anni", il divertente commento dell'esterno brasiliano, meravigliato dal video postato sui social e dalla perfetta forma fisicia di un Ronaldo di certo non più giovanissimo in ambito calcistico. "Incredibile", invece, quanto scrive Bobo Vieri, che non ha mai nascosto la propria ammirazione per il portoghese. Il quale avrà sicuramente apprezzato gli interventi social dei suoi colleghi, ma solo una volta finito l'allenamento.