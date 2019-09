“Il gol all'esordio? Mi viene tutto naturale”

Come era già accaduto con Pachuca e PSV Eindhoven, Lozano ha celebrato l'esordio in un nuovo campionato con un gol. Nessun segreto, assicura il numero 11 del Napoli: "Non faccio nulla di particolare, ho sempre voglia di giocare e tutto viene naturalmente. Mi succede semplicemente questo, metto sempre lo stesso impegno in ogni partita e questo mi ha portato a segnare un gol al debutto anche a Napoli”. Valso nell'occasione i complimenti di un collega che ha vinto per cinque volte il Pallone d'Oro. Non a caso Lozano è soprannominato “Chucky”: colpisce all'improvviso, come faceva la protagonista del film 'La bambola assassina'. L'acquisto più costoso nella storia del Napoli ha parlato anche del suo processo di adattamento in una nuova realtà: "Sono qui da poco ma sto imparando le abitudini di un posto che non conoscevo, sta andando tutto bene. II mio obiettivo è migliorare il mio livello di gioco e imparare dai giocatori più esperti e da Ancelotti".