"Il ko con la Juve? Brutto perdere così"

L'estate di Fabian Ruiz è stata vissuta da vincente grazie al titolo europeo conquistato con la Spagna Under 21. Al ritorno in Serie A sono arrivate due partite ricche di gol: vittoria per 4-3 a Firenze, sconfitta con lo stesso risultato a Torino contro la Juventus. "Siamo riusciti a recuperare contro la Juve da 3-0 ed è stato brutto perdere la partita così, all'ultima azione - il commento di Ruiz - anche se credo che quello di Elmas su Dybala non fosse fallo. Koulibaly? Tutti siamo con lui perché sappiamo quanto sia importante per noi e in campo ci mette sempre il massimo". Come la piazza di Napoli, che Ruiz definisce come estremamente passionale. Il paragone con Siviglia, dove il centrocampista ha giocato con il Betis prima di passare in Serie A per 30 milioni di euro nell'estate 2018. "Siviglia è una città in cui il calcio è vissuto molto intensamente - Betis e Siviglia hanno molti tifosi. Napoli è simile, ma è più grande e c'è solo una squadra - sottolinea - è quello che noti per strada, ogni giorno. Amano il calcio e il Napoli. Per loro la squadra è tutto. E per noi è molto importante sentirli vicini. Vogliamo vincere, vedere l'intera città festeggiare con noi".