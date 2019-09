Dopo gli infortuni di Zappacosta, Spinazzola e Perotti altro problema muscolare per la Roma. Cengiz Under ha accusato un problema al bicipite femorale della coscia destra durante l'allenamento con la propria Nazionale. Previsto già per domani il rientro a Roma dell'attaccante giallorosso per gli accertamenti strumentali e per iniziare le terapie del caso. Brutta notizia dunque per Fonseca che dovrà fare i conti con un nuovo infortunio per l'attacco dopo quello di Perotti.

Quarto infortunio muscolare dall'inizio del campionato

È il quarto infortunio muscolare per i giallorossi dall'inizio della stagione. Un inizio di campionato che invece per Under era stato accompagnato dal gol al debutto contro il Genoa. L'attaccante giallorosso era pronto ad affrontare le partite per la qualificazione agli Europei con la Turchia contro Andorra e Moldavia. Questo problema lo costringerà al rientro anticipato a Trigoria per iniziare subito il recupero in vista dei tanti impegni che dovrà affrontare la Roma nelle prossime settimane.