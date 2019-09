Arrivano brutte notizie dall'infermeria giallorossa per Paulo Fonseca. L'allenatore della Roma, infatti, dovrà fare a meno di Cengiz Under per circa 5 settimane. I controlli ai quali come da programma si è sottoposto l'attaccante turco a Villa Stuart hanno confermato la lesione al bicipite femorale destro e fornito una tempistica di recupero più precisa, valutata proprio intorno alle cinque settimane. Un nuovo stop muscolare in casa Roma, il quarto da inizio stagione dopo quelli di Zappacosta, Spinazzola e Perotti: Under si è infortunato durante un allenamento con la propria nazionale ed è subito rientrato in Italia per iniziare le terapie del caso. Il turco, in gol contro il Genoa all'esordio e titolare anche nel derby pareggiato contro la Lazio, non sarà disponibile per le prossime cinque settimane, con Fonseca che – già a partire dalla gara contro il Sassuolo – dovrà trovare soluzioni alternative per la sua Roma .