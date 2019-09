Niente campionato per via degli impegni delle nazionali, ma squadre di Serie A che continuano ugualmente a lavorare per farsi trovare pronte alla ripresa. Alcune formazioni hanno deciso di intensificare le sedute di allenamento approfittando della pausa, altre invece sono scese in campo in alcune amichevoli utili a non far perdere il ritmo gara.

Fiorentina, Montiel regala la vittoria contro il Perugia

La Fiorentina vince al Franchi contro il Perugia, un buon test per Ribery (in campo dal primo minuto e con la fascia da capitano al braccio dopo l'uscita di Benassi per infortunio) e per i nuovi arrivati Ghezzal e Duncan. La squadra di Montella crea tante occasioni, ma concretizza poco e passa solo con Montiel, che al 27' trova un gran gol con un tiro di sinistro che finisce sotto l'incrocio.

FIORENTINA-PERUGIA 1-0

27' Montiel

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dalbert (43' st Pierozzi), Pulgar, Ceccherini, Venuti; Zurkowski, Benassi (20' pt Eysseric), Cristoforo, Ribery (32' st Thereau), Boateng (32' st Duncan), Montiel (14' st Ghezzal)

Perugia (4-3-2-1): Fulignati; Nzita, Sgarbi, Gyomber (1' st Konate), Buonaiuto (44' st Corradini); Nicolussi (17' st Falzerano, Balic (17' st Di Chiara); Falasco (1' st Rodin), Kouan (44' st Rossi) Falcinelli (17' st Iemmello); Melchiorri (17' st Fernandes).

Genoa ko contro l'Entella

Il Genoa va ko nell'amichevole tutta ligure contro l'Entella: per i rossoblù di Andreazzoli esordiscono i nuovi Goldaniga e Ankersen e tanti giovani in campo in una partita divertente vinta in rimonta dalla squadra di Boscaglia, che ribalta il risultato dopo la doppietta di Favilli.



ENTELLA-GENOA 3-2

13' Favilli (G), 30' De Luca (E), 37' Favilli (G), 48' Toscano (E), 89' rig. Mancosu (E)

Entella (4-3-1-2): Borra; Sernicola, Poli, Pellizzer, Crialese; Crimi, Toscano, Nizzetto; Adorjan; G. De Luca, M. De Luca. Allenatore: Roberto Boscaglia.

Genoa (3-5-2): Jandrei; Biraschi, Goldaniga, Criscito; Ankersen, Jagiello, Agudelo, Pajac, Barreca; Favilli, Bianchi. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Vince l'Udinese, ko Verona

L'Udinese di Igor Tudor - reduce dal successo sul Milan e dalla sconfitta contro il Parma nelle prime due giornate di campionato - ha battuto per 2-0 il Pordenone, squadra di Serie B, nell'amichevole che si è giocata alle 17 alla Dacia Arena: Teodorczyk e Pussetto i marcatori. Sconfitta invece per il Verona di Juric, battuto 2-1 dall’Olimpija Ljubljana nell'amichevole che si è giocata al centro sportivo Garda (ore 17): vantaggio gialloblù con Verre, poi la rimonta degli sloveni già nel primo tempo. Tante palle gol costruite comunque nella ripresa da Pessina e compagni

UDINESE-PORDENONE: 2-0

28' Teodorczyk (U), 49' Pussetto (U)

Udinese (3-4-1-2): Musso (1'st Nicolas); Becao (36'st Mazzolo), De Maio, Nuytinck; Sema, Walace, Jajalo (1'st Kubala), Mandragora; Pussetto; Barak, Teodorczyk. Allenatore: Tudor

Pordenone (3-4-1-2): Di Gregorio; Almici (20'st Almici), Barison (40'pt Bassoli), Camporese (33'st Vogliacco); De Agostini (20'st Zanon), Gavazzi (11'st Zammarini), Burrai (38'st Stefani), Pasa (44'st Bric); Chiaretti (20'st Ciurria); Monachello (1'st Strizzolo), Candellone (33'st Pinto). Allenatore: Tesser

VERONA-OLIMPIJA LJUBLJANA: 1-2

4' Verre (V), 17' Javic (OL), 36' Boackye (OL)

Verona: Berardi, Gunter (dal 5' st Faraoni), Dawidowicz, Bocchetti, Vitale, Henderson (dal 10' st Lucas), Pessina, Zaccagni (dal 1' st Pazzini), Empereur, Verre, Stepinski (dal 30' st Yeboah). Allenatore: Juric

Olimpija Ljubljana: Orbanic, Boackye (dal 1' st Knezevic), Sme, Bagnacu, Jurcevic, Tomic (dal 1' st Andreajatic), Putineanin, Javic, Cekici, Menalo (dal 41' st Alic), Vukusic. Allenatore: Hadzic.