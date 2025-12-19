L'allenatore del Bologna commenta il successo ai rigori sull'Inter che manda il Bologna in finale di Supercoppa Italiana: "Meglio noi nel primo tempo, loro nel secondo, ai rigori ci vuole anche un pizzico di fortuna e siamo stati premiati perché affrontare l'Inter in questo momento non è semplice". Immobile, rigore decisivo: "Lo abbiamo preso per questo" BOLOGNA-INTER 4-3 dcr - PAGELLE

C'è grande soddisfazione nelle parole di Vincenzo Italiano per il successo sull'Inter che manda il Bologna in finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, grazie a una vittoria ai calci di rigore di cui l'ultimo segnato da Ciro Immobile: "Immobile? Lo abbiamo preso per questo... È infallibile. Gli è capitato questo pallone e ha ripagato tutta la fiducia che riponiamo in lui, ci porta in finale". Nello specifico della gara: "Iniziare con il loro gol non è stato facile - dice a Sportmediaset - avevamo preparato una gara di un certo tipo, siamo rimasti dentro la gara, c'è stato un gran primo tempo nostro, meglio loro nel secondo, poi nei rigori abbiamo avuto un pizzico di fortuna che ci ha premiato e siamo stati premiati perché non è facile affrontare 'Inter in questo momento, ma siamo stati bravi ad allungarla ai rigori e siamo stati premiati".



"Nel secondo tempo non riuscivamo a tenere palla davanti" Bologna che nel secondo tempo è andato un po' in difficoltà: "Nel secondo tempo abbiamo un po' smesso di giocare, ma l'Inter aveva alzato la pressione, non riuscivamo a tenere palla avanti e abbiamo fatto fatica a venire fuori, l'Inter è una squadra di campioni ed è difficile da affrontare - spiega ancora - Nel primo tempo c'era la grande voglia di rimettere a posto la gara e abbiamo avuto un po' più di furore. Le riaggressioni? La usiamo per limitare poi l'avversario che è bravissimo con la palla, qualcosa concedi ma poi quando la riconquisti hai la possibilità di fare male agli altri e alora puoi dire anche la tua".