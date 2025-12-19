Chivu: "Lautaro? Aveva bisogno di riposare"

Chivu dopo Bologna-Inter: "Nulla da rimpiangere, Lautaro aveva bisogno di riposare"supercoppa
L'allenatore dell'Inter analizza il ko ai rigori con il Bologna: "Mi tengo stretto il coraggio di questi ragazzi e la grande prestazione del secondo tempo, poi però se non fai gol, le partite finiscono così. I rigori? Sono una lotteria, non si possono allenare". Su Lautaro in panchina: "Anche lui ha bisogno di riposare e noi non vogliamo perdere giocatori per strada"
Certamente giù per la sconfitta ai rigori, ma non demoralizzato Cristian Chivu che analizza il ko contro il Bologna nella semifinale della Supercoppa Italiana: "I rigori sono una lotteria, non si allenano, mi prendo il coraggio di questi ragazzi che nel secondo tempo hanno fatto una gran gara, cose che vorrei vedere sempre dalla mia squadra - dice a Sportmediaset - Arbitro? Non ne parlo, hanno il Var, possono rivedere le cose, mi preoccupo della squadra, e di capire come crescere e migliorare, poi nel bene e nel male si va avanti, bisogna capire che si può sbagliare, tutti. Non ho niente da rimpiangere o recriminare, si va avanti". Quanto alle difficoltà dei nerazzurri nel primo tempo: "Dopo il gol, loro ci hanno pressato tanto e faticavamo a uscire, abbiamo attaccato poco la profondità, nel secondo tempo abbiamo dominato, abbiamo giocato nella loro metà, poi il calcio è così, se non fai gol e non concludi le situazioni che ti crei arrivi ai rigori e lì è una lotteria".
"Lautaro in panca? Anche lui ha bisogno di riposare"
Rispetto alle scelte di inizio gara con Lautaro Martinez tenuto in panchina: "Lautaro in panchina? Non pensavo alla finale, era l'ottava partita in poco più di 20 giorni, anche lui deve riposare un po' perché ci aspettano tante gare a gennaio, in questo momento non ci possiamo permettere di perdere giocatori per strada - spiega ancora Chivu - E' la gestione di un gruppo che è all'altezza per tutte le competizioni che affrontiamo. Martinez? Anche lui merita di giocare e io voglio dare a tutti la possibilità di sostenere la causa, è una stagione lunga e abbiamo bisogno sempre di tutti".