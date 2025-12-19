Chivu: "Lautaro? Aveva bisogno di riposare"

Certamente giù per la sconfitta ai rigori, ma non demoralizzato Cristian Chivu che analizza il ko contro il Bologna nella semifinale della Supercoppa Italiana: "I rigori sono una lotteria, non si allenano, mi prendo il coraggio di questi ragazzi che nel secondo tempo hanno fatto una gran gara, cose che vorrei vedere sempre dalla mia squadra - dice a Sportmediaset - Arbitro? Non ne parlo, hanno il Var, possono rivedere le cose, mi preoccupo della squadra, e di capire come crescere e migliorare, poi nel bene e nel male si va avanti, bisogna capire che si può sbagliare, tutti. Non ho niente da rimpiangere o recriminare, si va avanti". Quanto alle difficoltà dei nerazzurri nel primo tempo: "Dopo il gol, loro ci hanno pressato tanto e faticavamo a uscire, abbiamo attaccato poco la profondità, nel secondo tempo abbiamo dominato, abbiamo giocato nella loro metà, poi il calcio è così, se non fai gol e non concludi le situazioni che ti crei arrivi ai rigori e lì è una lotteria".