Chivu: "Lautaro? Aveva bisogno di riposare"

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Chivu dopo Bologna-Inter: "Nulla da rimpiangere, Lautaro aveva bisogno di riposare"

supercoppa
©Getty

L'allenatore dell'Inter analizza il ko ai rigori con il Bologna: "Mi tengo stretto il coraggio di questi ragazzi e la grande prestazione del secondo tempo, poi però se non fai gol, le partite finiscono così. I rigori? Sono una lotteria, non si possono allenare". Su Lautaro in panchina: "Anche lui ha bisogno di riposare e noi non vogliamo perdere giocatori per strada"

BOLOGNA-INTER 4-3 dcr - PAGELLE

Certamente giù per la sconfitta ai rigori, ma non demoralizzato Cristian Chivu che analizza il ko contro il Bologna nella semifinale della Supercoppa Italiana: "I rigori sono una lotteria, non si allenano, mi prendo il coraggio di questi ragazzi che nel secondo tempo hanno fatto una gran gara, cose che vorrei vedere sempre dalla mia squadra - dice a Sportmediaset - Arbitro? Non ne parlo, hanno il Var, possono rivedere le cose, mi preoccupo della squadra, e di capire come crescere e migliorare, poi nel bene e nel male si va avanti, bisogna capire che si può sbagliare, tutti. Non ho niente da rimpiangere o recriminare, si va avanti". Quanto alle difficoltà dei nerazzurri nel primo tempo: "Dopo il gol, loro ci hanno pressato tanto e faticavamo a uscire, abbiamo attaccato poco la profondità, nel secondo tempo abbiamo dominato, abbiamo giocato nella loro metà, poi il calcio è così, se non fai gol e non concludi le situazioni che ti crei arrivi ai rigori e lì è una lotteria".

"Lautaro in panca? Anche lui ha bisogno di riposare"

Rispetto alle scelte di inizio gara con Lautaro Martinez tenuto in panchina: "Lautaro in panchina? Non pensavo alla finale, era l'ottava partita in poco più di 20 giorni, anche lui deve riposare un po' perché ci aspettano tante gare a gennaio, in questo momento non ci possiamo permettere di perdere giocatori per strada - spiega ancora Chivu - E' la gestione di un gruppo che è all'altezza per tutte le competizioni che affrontiamo. Martinez? Anche lui merita di giocare e io voglio dare a tutti la possibilità di sostenere la causa, è una stagione lunga e abbiamo bisogno sempre di tutti".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Chivu: "Lautaro? Aveva bisogno di riposare"

supercoppa

L'allenatore dell'Inter analizza il ko ai rigori con il Bologna: "Mi tengo stretto il coraggio di...

Italiano: "Ciro? Preso per questo, è infallibile"

supercoppa

L'allenatore del Bologna commenta il successo ai rigori sull'Inter che manda il Bologna in finale...

Bologna in finale, Inter battuta ai rigori 4-3

SUPERCOPPA

Il Bologna raggiunge il Napoli in finale di Supercoppa Italiana battendo l'Inter ai calci di...

Gimenez operato alla caviglia: "Ci vediamo presto"

milan

Operazione riuscita per Santi Gimenez che è stato sottoposto a un intervento di pulizia...

Bernardeschi out al 38' per infortunio a clavicola

supercoppa

Problema alla clavicola per Federico Bernardeschi al 38' della semifinale di Supercoppa italiana...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE