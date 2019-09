In campo storica rivale, ma col joystick in mano è tutta un’altra cosa. In carriera Mario Balotelli ha affrontato molte volte la Juventus, andando anche in gol in diverse occasioni. Ma stavolta l’attaccante del Brescia ha scelto di giocare con i bianconeri nel videogioco FIFA, mettendo a referto una prestazione incredibile: in una sfida contro il Real Madrid infatti ha vinto 10-0. Una performance impossibile da non rendere pubblica: così l’attaccante ha pubblicato il risultato con una story su Instagram, commentando simpaticamente: "Mancanza di rispetto assoluta". Insomma, in campo si resta rivali, ma nel mondo virtuale è un’impresa fermare la Juve guidata da Mario Balotelli.