Steven Zhang è stato eletto nel Board dell’ECA, l’Associazione dei club europei. Il presidente dell’Inter ha ottenuto il nuovo incarico durante l’assemblea generale a Ginevra. Zhang è il primo membro del consiglio di nazionalità cinese. Una comunione di intenti curiosa tra Zhang e Andrea Agnelli, che è stato riconfermato presidente. Del Board, allargato a 29 dai precedenti 19, non fa più parte Ivan Gazidis. L'amministratore delegato del Milan si è temporaneamente fatto da parte con il club rossonero fuori dalle coppe europee.

Nessuna sfida con De Laurentiis

Zhang era il candidato unico proveniente dalla Serie A. Nessun testa a testa con Aurelio De Laurentiis, che ha confermato a Sky Sport di puntare al Club Competitions Committee, il comitato Uefa che si occupa delle competizioni dei club in ottica futura. "Tra me e Zhang c’è stima reciproca, non saremmo mai andati in competizione per lo stesso ruolo – ha spiega il presidente del Napoli -. Al massimo ci saremmo messi d’accordo prima".