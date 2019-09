Alexis Sanchez è alto un metro e 69 centimetri. Matteo Politano soltanto un centimetro in più, mentre Stefano Sensi uno in meno. L'Inter ha pubblicato sui propri canali social una foto che li ritrae tutti e tre durante l'allenamento in vista del prossimo impegno di campionato contro l'Udinese in programma sabato 14 settembre alle ore 20.45. Un assist troppo ghiotto per Andrea Ranocchia - da sempre tra i più "attivi" quando c'è da prepare scherzi all'interno del gruppo nerazzurro - che quando ha visto la foto non ha potuto fare a meno di commentarla. "Sembrate Mammolo, Brontolo e Pisolo" ha scritto il difensore scherzando e facendo riferimento a tre dei sette nani della fiaba di Biancaneve. "Perché, siamo bassi?" è stata invece la pronta e simpatica risposta di Politano al compagno di squadra. Sorrisi e ironia che testimoniano il buon clima che si respira in casa Inter in questo avvio di campionato che ha visto la formazione nerazzurra ottenere due convincenti successi in altrettante partite contro Lecce e Cagliari. Ora nel mirino c'è l'Udinese, ex squadra proprio di Alexis Sanchez che contro i bianconeri potrebbe far l'esordio in Serie A con la maglia nerazzurra.