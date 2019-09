Torna la Serie A e il Napoli ha subito l'occasione per mettersi alle spalle l'amaro ko dello Juventus Stadium. Dimostrando, partita dopo partita, che il sogno scudetto è un obiettivo reale: "Ma non bisogna dire che uno vuole vincerlo", il monito del presidente Aurelio De Laurentiis in esclusiva a Sky Sport. "Altrimenti facciamo delle affermazioni che appena vengono disattese sembrano delle promesse non mantenute ai tifosi. Il Napoli però lotta sempre per lo scudetto, perché sennò non sarebbero quattro volte che arriviamo secondi".

"Cosa ci ha fermato finora? Un po' la sfortuna, un po' le regole del calcio"



2013, 2016, 2018 e 2019: due anni fa, il titolo di campione d'Italia non andò alla squadra di Maurizio Sarri solo al fotofinish. "Chi arriva secondo lo fa per arrivare primo. Poi un po' le regole del calcio che sono sbagliate, un po' la sfortuna, un po' qualche altro fattore ci hanno limitato in questa nostra scalata". Che riparte sabato, ore 18 contro la Samp.

"Caso spogliatoi? Ridicolo: io ci avrei messo 15 giorni"