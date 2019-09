Torna il campionato dopo la sosta per le nazionali. La terza giornata di Serie A è quella che precede la prima di Champions League e le designazioni arbitrali sembrano parzialmente influenzate in questo senso. Infatti Gianluca Rocchi – elemento di vertice tra i direttori di gara nazionali e internazionali – è stato scelto per la sfida tra Brescia e Bologna, con Piccinini a supportarlo in sala video. Gli occhi erano puntati sul big match di giornata, tra Fiorentina e Juventus, che aprirà il programma della giornata sabato alle ore 15:00; gli assistenti saranno Preti e Passeri, il quarto uomo Di Bello. Dirigerà la gara Massimiliano Irrati, ritenuto uno dei migliori (se non il migliore) VAR d’Europa. Facile dunque che sia Rocchi che Irrati siano selezionati nella stessa squadra che potrà arbitrare una partita di Champions League tra pochi giorni. Confermato il largo impiego dei VAR Pro, cioè i quattro arbitri che non sono più arruolabili per dirigere gare ma che offrono il loro supporto in qualità di assistenti in video. Banti ad esempio offrirà il proprio supporto a La Penna in Napoli – Sampdoria, mentre Mazzoleni sarà al Franchi di Firenze (AVAR Lo Cicero); Di Paolo e Nasca invece saranno VAR e AVAR di Torino – Lecce, che sarà diretta dal giovane Giua di Olbia, promosso quest’anno nella Commissione Arbitrale Nazionale A.

Le altre designazioni

L’anticipo del sabato sera, tra Inter e Udinese, sarà diretto da Mariani, che potrà contare sull’assistenza in video di Guida. Il Milan invece, di scena a Verona contro l’Hellas, sarà arbitrato da Manganiello, con Orsato in sala video. Designato Chiffi per la gara tra Roma e Sassuolo (VAR Giacomelli), mentre Calvarese fischierà al Mazza per la sfida tra Spal e Lazio (Aureliano in sala video). Completano il quadro delle designazioni Fabbri per Genoa – Atalanta con VAR Maresca e Pasqua per Parma – Cagliari (VAR Doveri).

L’elenco completo

BRESCIA – BOLOGNA domenica ore 15

ROCCHI di Firenze

BACCINI – PAGNOTTA

IV: MASSIMI

VAR: PICCININI di Forlì

AVAR: GALETTO

FIORENTINA - JUVENTUS sabato ore 15

IRRATI di Pistoia

PRETI – PASSERI

IV: DI BELLO

VAR: MAZZOLENI di Bergamo

AVAR: LO CICERO

GENOA – ATALANTA domenica ore 12:30

FABBRI di Ravenna

ALASSIO – SANTORO

IV: PAIRETTO

VAR: MARESCA di Napoli

AVAR: DI VUOLO

HELLAS VERONA – MILAN domenica ore 20:45

MANGANIELLO di Pinerolo

DE MEO – VALERIANI

IV: DI MARTINO

VAR: ORSATO di Schio

AVAR: MONDIN

INTER – UDINESE sabato ore 20:45

MARIANI di Aprilia

LIBERTI – CECCONI

IV: ABISSO

VAR: GUIDA di Torre Annunziata

AVAR: FIORITO

NAPOLI – SAMPDORIA sabato ore 18

LA PENNA di Roma 1

PAGANESSI – PRENNA

IV: MARINI

VAR: BANTI di Livorno

AVAR: COSTANZO

PARMA – CAGLIARI domenica ore 15

PASQUA di Tivoli

GIALLATINI – SCATRAGLI

IV: SERRA

VAR: DOVERI di Roma 1

AVAR: DEL GIOVANE

ROMA – SASSUOLO domenica ore 18

CHIFFI di Padova

PERETTI – VIVENZI

IV: SACCHI

VAR: GIACOMELLI di Trieste

AVAR: TOLFO

SPAL – LAZIO domenica ore 15

CALVARESE di Teramo

SCHENONE – BRESMES

IV: GHERSINI

VAR: AURELIANO di Bologna

AVAR: DI IORIO

TORINO – LECCE lunedì ore 20:45

GIUA di Olbia

RANGHETTI – IMPERIALE

IV: MARINELLI

VAR: DI PAOLO di Avezzano

AVAR: NASCA