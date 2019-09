Spettacolo e tanti gol nel pomeriggio di Serie A. 14 per l’esattezza le reti, con il Bologna che vola a 7 punti dopo la super rimonta a Brescia. I lombardi indirizzano subito la partita con la doppietta di Donnarumma e chiudono i primi 45 minuti sul 3-1, dopo il botta e risposta Bani-Cistana. A inizio ripresa, però, Dessena simula in area e si becca ingenuamente la seconda ammonizione che lascia i suoi in 10. A questo punto i rossoblù si caricano e nel giro di quattro minuti trovano il pari: Palacio accorcia, poi un tap-in condiviso in area tra Denswil e Poli (oltre al piedone di Sabelli) regalano il 3-3. A dieci minuti dal termine la squadra di Mihajlovic, oggi assente in panchina, completa la rimonta grazie al sigillo di Orsolini. Bene il Cagliari che ottiene al Tardini la prima vittoria stagionale. Protagonista inatteso è Ceppitelli, autore di una doppietta nel primo tempo. Nei secondi 45 minuti Barillà dimezza lo svantaggio, ma ci pensa Simeone – con un bel diagonale al termine di una ripartenza solitaria – a chiudere i giochi. Cade, infine, la Lazio sul campo della Spal. I ragazzi di Inzaghi dominano il primo tempo e passano in vantaggio con il rigore di Immobile, ma spariscono nella seconda frazione di gioco e subiscono la rimonta. Petagna realizza il pari in girata, in pieno recupero il piazzato di Kurtic consegna i primi tre punti di questo campionato alla formazione di Semplici.

SPAL-LAZIO 2-1

17' rig. Immobile (L), 63' Petagna (S), 92' Kurtic (S)

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic (80' Felipe); D'Alessandro (73' Sala), Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca (62' Strefezza); Di Francesco, Petagna. All. Semplici

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric (48' Vavro), Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva (68' Milinkovic-Savic), Luis Alberto, Lulic; Immobile, Caicedo (68' Correa). All. Inzaghi

Ammoniti: Tomovic (S), Patric (L), Missiroli (S), Strefezza (S), Radu (L), Felipe (S), Acerbi (L), Di Francesco (S)

BRESCIA-BOLOGNA 3-4

10', 19' Donnarumma (BR), 35' Bani (BO), 42' Cistana (BR), 56' Palacio (BO), 60' aut. Sabelli (BO), 80' Orsolini (BO)

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali (79' Spalek), Dessena; Romulo (84' Romulo); Ayé, Donnarumma (63' Zmrhal). All. Corini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani (53' Poli), Denswil, Dijks; Dzemaili (46' Santander), Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio (88' Skov Olsen). All. Mihajlovic

Ammoniti: Bani, Denswil, Santander, Soriano, Medel, Skov Olsen

Espulsi: Dessena al 48' per doppia ammonizione

PARMA-CAGLIARI 1-3

23', 39' Ceppitelli (C), 57' Barillà (P), 77' Simeone (C)

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Brugman (74' Pezzella), Barillà; Kulusevski, Inglese (74' Cornelius), Gervinho. All. D'Aversa



CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane (69' Klavan), Ceppitelli, Pellegrini (64' Lykogiannis); Nandez, Cigarini, Rog (83' Ionita); Castro; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Ammoniti: Ceppitelli, Joao Pedro, Nandez, Pellegrini, Castro