Sarri torna in panchina dopo aver saltato le prime due giornate per polmonite: "Non respiravo bene, ho avuto paura. Per un allenatore andare in panchina è tutta la vita. Mia madre non era contentissima della firma con la Juve. Nonna era tifosa viola...". Poi sui singoli: "Ramsey per me è un interno di centrocampo, incuriosito da Bentancur vice Pjanic. Emre Can? Ho l'età giusta per capire certe reazioni". Fiorentina-Juve è in diretta esclusiva sabato 14 settembre alle 15 su su Sky Sport Serie A

